Publicado 08/11/2024 18:42

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está promovendo, até o dia 18 de dezembro, a campanha “Natal Solidário” para arrecadar donativos em benefício das crianças e adolescentes acolhidos no abrigo Aldeia da Infância Feliz, localizado no bairro Balneário. Os itens solicitados incluem alimentos, roupas, calçados, brinquedos e produtos de higiene pessoal.



Os pontos de coleta são:



- Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos (Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro)

- Biblioteca Municipal Profº. Cordelino Teixeira Paulo (Rua João Martins, nº 149, Centro), que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto durante o intervalo de almoço, das 12h às 13h30.

“A gente fica muito feliz em apoiar uma ação tão importante como essa e poder colaborar com as ações do abrigo Aldeia da Infância Feliz”, diz o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques. “Muito além do que suprir uma necessidade, cada donativo entregue transmitirá a essas crianças e adolescentes uma mensagem de carinho, apoio e inclusão, que vai além do valor material. É uma forma de contribuirmos para fazer o Natal de uma criança ou de um adolescente mais feliz”, finalizou.



Os interessados podem contribuir com uma variedade de itens, como frutas, legumes, carnes, bebidas e outros produtos para montar as cestas de Natal. Também são necessários calçados (numerações entre 33 e 42) e materiais de higiene pessoal. Além disso, brinquedos são bem-vindos para alegrar as crianças acolhidas.



O abrigo é um dos espaços de acolhimento mais antigos da cidade, funcionando desde 1998. O local oferece cuidado e acolhimento institucional a crianças e adolescentes do município em situação de vulnerabilidade social, fruto de negligência, maus tratos, abandono, violências ou abusos por seus familiares ou responsáveis.



“Ter a oportunidade de contar com o apoio da secretaria de Cultura é essencial para nos ajudar a transformar a realidade das crianças e adolescentes que residem na nossa instituição”, afirma a coordenadora do equipamento, Sandra Jardim. “A campanha não se limita somente à ceia natalina, mas também ao recebimento de alimentos, roupas, calçados, brinquedos e materiais de higiene pessoal. Expressamos nossa gratidão por todo gesto de carinho e gentileza dispensados aos nossos acolhidos.”

