Prêmio Zumbi dos Palmares - Divulgação

Prêmio Zumbi dos Palmares Divulgação

Publicado 19/11/2024 16:03

São Pedro da Aldeia - Em celebração ao Dia da Consciência Negra, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia realiza o 3º Prêmio Zumbi dos Palmares, nesta quarta-feira (20), às 19h, no Teatro Municipal. A iniciativa é da coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial junto da Secretaria Municipal de Cultura e a Associação de Mulheres Afrodescendentes Nair de Souza. Além das homenagens aos agraciados, a programação contará com apresentações de capoeira e do grupo “Vadeia Aldeia”.



Para a coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Fernanda Costa, a premiação é fundamental na luta pela igualdade racial e pelo fim do racismo no Brasil. “O Prêmio Zumbi dos Palmares tem como finalidade destacar e homenagear personalidades e entidades com atuação em prol da Comunidade Afrodescendente. É concebido como um tributo ao líder negro Zumbi dos Palmares, ícone da luta pela liberdade dos negros e excluídos no país. A premiação é importante para a valorização da contribuição do povo negro em diversas esferas sociais e visa fortalecer a luta contínua pela igualdade racial e inclusão no nosso município”, destacou.



Quem foi Zumbi dos Palmares



Filho de africanos escravizados e nascido em quilombo, Zumbi foi educado por um sacerdote e retornou ao seu local de nascimento com o intuito de protegê-lo e oferecer suporte aos escravos que conseguiam escapar dos senhores de engenho. Em 1695, então com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça, a mando de Domingos Jorge Velho. Foi decapitado e teve sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposto em praça pública.



O Dia da Consciência Negra surgiu para o reconhecimento dos negros, suas lutas, conquistas e tudo o que passaram desde o período colonial do Brasil. Além disso, a data homenageia aqueles que lutaram pelos direitos da etnia e seus principais feitos.

Anúncio Divulgação