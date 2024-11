Projeto "Saúde e Meio Ambiente sob tendas" - Divulgação

Projeto "Saúde e Meio Ambiente sob tendas"Divulgação

Publicado 19/11/2024 17:26

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai receber a 2ª edição do projeto “Saúde e Meio Ambiente sob tendas”. Com o objetivo de promover a integração entre educação ambiental e promoção à saúde, a ação será realizada nesta sexta-feira (22), das 10h às 15h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, popularmente conhecida como Praça das Águas, no Centro.

O projeto pertence ao programa de extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF). A iniciativa utiliza a metodologia de “tendas” para envolver as comunidades locais em práticas sustentáveis, sensibilizando-as para os impactos das ações humanas no meio ambiente e incentivando comportamentos saudáveis.

O município será representado pelos alunos do 9º ano das Escolas Municipais Professora Dulcinda Jotta Mendes, Maria da Glória dos Santos Motta, Vidal de Negreiros e do Retiro, do Colégio Estadual Nobu Yamagata, além de alunos surdos da EMESPP e assistidos do CAPS. A programação contará com exposições científicas, atividades lúdicas e interativas relacionadas à tecnologia, humanidades, saúde e natureza.

A Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), será responsável pela tenda de prevenção e combate à dengue. O evento contará, ainda, com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e da UNOPAR com “Os Impactos da Alimentação para o Meio Ambiente”.

A coordenadora do NEPS, Eduarda Cardoso, convidou a todos a participar. “Convidamos todos que desejam fazer a diferença e contribuir para um ambiente mais sustentável a participarem do nosso evento. Durante o evento, contaremos com a participação de diversas parcerias que já atuam nessa área e que poderão orientar os presentes sobre como adotar práticas mais sustentáveis. As instituições interessadas em levar seus alunos para o evento devem entrar em contato com o NEPS para garantir uma melhor organização. Contamos com a participação de todos para juntos transformarmos São Pedro da Aldeia em um ambiente mais sustentável.”

A Enel, além da “Van Experience”, contará com um stand de consumo consciente, no qual cada cliente poderá trocar até 5 lâmpadas, bastando apresentar a conta de consumo de energia elétrica (física ou digital). Funcionários da empresa farão a troca de lâmpadas fluorescentes, incandescentes e LED queimadas, por lâmpadas LED novas.