Homem é morto a tiros Divulgação/PM

Publicado 19/12/2024 13:36

São Pedro da Aldeia - Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (18), na região da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrada caída no chão com marcas de tiros no peito e na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma grande poça de sangue.

De acordo com informações extraoficiais, o crime pode estar relacionado a uma intensa troca de tiros registrada na madrugada na mesma localidade. Entretanto, não há confirmação oficial sobre a ligação entre os fatos. A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não se manifestou.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde será submetido a exames. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade, que investigará o caso.