Richarlyson Pierre Guedes Teixeira, de 12 anos - Reprodução

Richarlyson Pierre Guedes Teixeira, de 12 anos Reprodução

Publicado 20/12/2024 15:59

São Pedro da Aldeia - O corpo do adolescente Richarlyson Pierre Guedes Teixeira, de 12 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (19), em São Pedro da Aldeia. O jovem estava desaparecido desde a quarta-feira (18) e as buscas mobilizaram familiares, amigos e autoridades.

Segundo informações preliminares, o corpo do menino foi localizado na lagoa situada no bairro do Alecrim, local onde ele foi visto pela última vez. A principal hipótese é que o adolescente tenha escorregado e caído na água, vindo a se afogar. No entanto, as causas exatas do óbito serão confirmadas após a realização do exame necroscópico.

Em nota, a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) afirmou que investiga a morte de Richarlyson. Segundo a assessoria, a perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.