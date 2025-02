Operação de ordenamento na Praia do Sudoeste - Ascom

Operação de ordenamento na Praia do SudoesteAscom

Publicado 31/01/2025 18:29

São Pedro da Aldeia - A secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia deu início, nesta sexta-feira (31), a uma operação de ordenamento na Praia do Sudoeste. A iniciativa, que visa reforçar a fiscalização e a proteção de moradores e banhistas, segue até o domingo (2). Participam da ação, as equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal. O objetivo é estender a operação para outras praias do município.



O secretário da pasta, Diego Alves, destacou o intuito da ação. “Neste fim de semana, a ação acontece na Praia do Sudoeste e, posteriormente, será estendida às demais praias da cidade. O objetivo é garantir a organização do espaço público, orientar banhistas e coibir práticas irregulares, como o uso de churrasqueiras na faixa de areia, objetos de vidro, caixas de som e outras infrações. Contamos com a colaboração de todos para manter nossas praias mais seguras e agradáveis para moradores e visitantes”, apontou.



A prefeitura destaca, ainda, a atuação dos agentes no Plano Verão de Segurança, que segue acontecendo em todas as praias do município. Com o programa Orla Segura, a GCM, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil garantem a proteção dos aldeenses neste período de alta temporada.

Operação de ordenamento na Praia do Sudoeste Ascom