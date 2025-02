22 tabletes da droga, com 1 kg cada - Divulgação/PM

Publicado 14/02/2025 18:40

São Pedro da Aldeia - Na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 03h10, a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, que resultou na prisão de um homem com 22kg de maconha. O acusado, identificado como P.L.L., de 36 anos, foi abordado enquanto dirigia um veículo Chevrolet Tracker, com placas de Minas Gerais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 22 tabletes da droga, com 1 kg cada, escondidos em um saco preto no porta-malas do carro. O acusado confessou que havia retirado o entorpecente no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e a estava transportando até o bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, onde receberia R$ 1 mil pelo serviço.

Diante da flagrância, o elemento foi detido e encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), sendo posteriormente transferido para a 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas. O veículo e o celular do acusado também foram apreendidos. O homem permanece preso à disposição da Justiça.