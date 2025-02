Tartaruga encontrada morta em São Pedro da Aldeia - Reprodução

Tartaruga encontrada morta em São Pedro da Aldeia Reprodução

Publicado 19/02/2025 17:25

Uma tartaruga foi encontrada morta em meio à lama da Praia do Boqueirão, em São Pedro da Aldeia, na tarde desta terça-feira (18).



Segundo denúncia, o animal foi encontrado próximo à Figueira Centenária. Informações dão conta de que um morador pensou se tratar de um pneu e, ao se aproximar, percebeu que, na verdade, era a tartaruga. Além dela, conforme relato registrado em vídeo, também havia peixes mortos no local.



O caso ocorre em meio a uma grande polêmica envolvendo a balneabilidade das praias de São Pedro da Aldeia. Recentemente, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) divulgou um boletim indicando que todas as praias do município estão próprias para banho. Os dados coletados foram divulgados na última quinta (13). No entanto, moradores demonstraram desconfiança em relação ao laudo oficial e realizaram, na sexta-feira (14), na Praça do Canhão, uma manifestação denunciando o que chamam de “colapso ambiental” da Lagoa de Araruama.

Em nota, a Prefeitura informou que o animal estava em “estado avançado de decomposição e com uma rede presa nas nadadeiras”. Confira:



“A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, informa que a tartaruga marinha foi encontrada pela Guarda Ambiental em estado avançado de decomposição e com uma rede presa nas nadadeiras.



É importante destacar que o aparecimento de tartarugas marinhas na Lagoa de Araruama é um evento incomum. Quando encontradas, muitas vezes apresentam ferimentos provocados por colisões com embarcações ou ficam presas em redes de pesca, como foi o caso da tartaruga do vídeo.



A Prefeitura de São Pedro da Aldeia reafirma o seu compromisso com a preservação da Lagoa de Araruama e reforça que segue empenhada na fiscalização e na busca por soluções da situação sanitária da laguna”.



A Prolagos respondeu o seguinte: “A concessionária reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a preservação da Lagoa de Araruama. Em parceria com os órgãos competentes na gestão do esgotamento sanitário no entorno da laguna, a empresa segue com ações em conjunto com o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, INEA e secretarias municipais de Meio Ambiente para encontrar ações para proteção da Lagoa”.