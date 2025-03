5º Encontro de Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro - Ascom

Publicado 20/03/2025 18:24

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia marcou presença no 5º Encontro de Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, realizado na segunda-feira (17), na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Representando o município, participaram o secretário de Cultura, Thiago Marques, e a diretora Giselle Ruiz. O evento reuniu participantes de mais de 75 cidades fluminenses para discutir políticas culturais e os desafios do setor.



A programação promove debates sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, editais de fomento, Rede Cultura Viva e os impactos econômicos da cultura nos municípios. Também foram abordadas questões relativas ao próximo biênio do Conselho Estadual de Políticas Culturais e realizadas nas eleições do Fórum de Gestores Municipais de Cultura do Rio de Janeiro. O secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, foi eleito representante do Fórum para o próximo período. O encontro foi finalizado com uma visita ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



O secretário Thiago Marques destacou a importância da participação do município no evento. “Estar presente em um encontro como esse é fundamental para mantermos São Pedro da Aldeia alinhado com as diretrizes e oportunidades do setor cultural no Estado. O intercâmbio com outros investidores permite a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas eficazes para a nossa cidade”, afirmou.



A diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz, reforçou o compromisso de gestão em ampliar as ações culturais locais. “A cultura tem um impacto significativo no desenvolvimento dos municípios, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Participe deste evento nos fornece atualizações importantes sobre os incentivos e programas disponíveis, que podem ser implementados em São Pedro da Aldeia para fortalecer o setor”, destacou.



A participação da Secretaria de Cultura reafirma o compromisso do Governo Municipal com o fortalecimento das políticas culturais e a busca por novas oportunidades de financiamento para iniciativas que valorizem a identidade e o patrimônio cultural do município aldeense.

