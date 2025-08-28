EventoReprodução
A programação terá início às 19h e se estende até as 2h da manhã, com entrada gratuita. Este ano, a organização convida o público a colaborar com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais da região.
Entre as atrações confirmadas estão DJs de destaque da cena local, como Nanda Machado, Melkan, Melo e Rael, além de DJ Foley, um dos maiores nomes da Região dos Lagos. A noite também contará com a performance da diva Alicia Brocchi e apresentações de drag queens e cantores que prometem agitar o público.
De acordo com Laysa Jotha, presidente da ONG Aldeia Diversidade, a escolha da Orla do Centro como palco do evento tem um significado especial: “Queremos dar ainda mais visibilidade à luta LGBTQIA+, ocupando um espaço central da cidade com alegria, resistência e união. A Parada é um grito contra a discriminação e um convite à solidariedade”, destacou.
A 14ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria LGBTQIA em Saúde, do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea, do programa Rio Sem LGBTIfobia, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Serviço:
Local: Orla da Praia do Centro – São Pedro da Aldeia
Data: Sexta-feira, 5 de setembro
Horário: das 19h às 2h
Entrada gratuita / sugestão: doação de 1kg de alimento não perecível.
