Publicado 28/08/2025 16:20

São Pedro da Aldeia - No dia 5 de setembro, São Pedro da Aldeia será palco da 14ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, com o tema “Amor, Respeito, Diversidade e Solidariedade”. O evento, organizado pela ONG Aldeia Diversidade, promete transformar a Orla da Praia do Centro em um espaço de celebração, luta e visibilidade contra o preconceito e a discriminação.



A programação terá início às 19h e se estende até as 2h da manhã, com entrada gratuita. Este ano, a organização convida o público a colaborar com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais da região.



Entre as atrações confirmadas estão DJs de destaque da cena local, como Nanda Machado, Melkan, Melo e Rael, além de DJ Foley, um dos maiores nomes da Região dos Lagos. A noite também contará com a performance da diva Alicia Brocchi e apresentações de drag queens e cantores que prometem agitar o público.



De acordo com Laysa Jotha, presidente da ONG Aldeia Diversidade, a escolha da Orla do Centro como palco do evento tem um significado especial: “Queremos dar ainda mais visibilidade à luta LGBTQIA+, ocupando um espaço central da cidade com alegria, resistência e união. A Parada é um grito contra a discriminação e um convite à solidariedade”, destacou.



A 14ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Coordenadoria LGBTQIA em Saúde, do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea, do programa Rio Sem LGBTIfobia, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço:



Local: Orla da Praia do Centro – São Pedro da Aldeia



Data: Sexta-feira, 5 de setembro



Horário: das 19h às 2h



Entrada gratuita / sugestão: doação de 1kg de alimento não perecível.

