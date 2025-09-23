Bandeira Azul - Reprodução

Publicado 23/09/2025 17:20

São Pedro da Aldeia - Nesta sexta-feira (26) a Praia das Pedras de Sapiatiba, no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, irá receber uma ação pelo Dia Mundial de Limpeza de Praias, o “Clean Up Day”. O evento será aberto ao público e terá início às 8h.

A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca conta com a limpeza da faixa de areia da praia, assim como da Trilha Translagunar Azul, que conecta o ponto turístico aldeense à Praia dos Ubás, em Iguaba Grande.

Além da coleta de lixo na praia, a programação inclui ações educativas e de conscientização ambiental, com orientações da equipe técnica da Secretaria e atividades no início da Trilha Translagunar, que integra o patrimônio natural do município.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, ressaltou a importância da participação popular. “A limpeza de praias vai muito além da retirada de resíduos do ambiente natural. É uma oportunidade de reflexão e de mudança de atitude. Queremos despertar nas pessoas a consciência de que cada ação individual impacta diretamente o meio ambiente. As atividades educativas que realizaremos são fundamentais para fortalecer esse compromisso coletivo com a preservação”, destacou.

O “Clean Up Day” é um movimento mundial dedicado à preservação ambiental e à conscientização sobre o descarte correto de resíduos. A ação conta com apoio do Instituto Escola do Mar (IEMAR), Programa Bandeira Azul e Rede Brasileira de Trilhas.