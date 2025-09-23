Bandeira Azul Reprodução
Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, recebe Ação de Limpeza
Evento acontece nesta sexta (26), às 8h, em alusão ao "Clean Up Day". Haverá ações de conscientização ambiental na praia e no início da Trilha Translagunar Azul
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
"Caminhos do Crédito" reúne produtores rurais nesta quinta-feira (25) em São Pedro da Aldeia
Evento do projeto "Quintais Produtivos" vai orientar agricultores familiares sobre acesso a linhas de crédito. Ação acontece das 17h às 20h, na Firjan SENAI SESI
Casa da Cultura aldeense recebe tributo à Maria Bethânia nesta quarta-feira (24)
A apresentação terá início às 19h, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço, que comporta 60 lugares
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Acidente entre caminhonete e moto é registrado na RJ-140, em São Pedro da Aldeia
Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (23) e mobilizou o Corpo de Bombeiros
