São Pedro da Aldeia - A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia completou três anos nesta terça-feira (25) com evento no Centro da cidade. A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes de patrulhas de municípios vizinhos, secretariado e vereadores. A programação incluiu palestras sobre o combate à violência contra mulheres e meninas.



O prefeito Fábio do Pastel (PL) falou sobre o trabalho do grupamento. “A Patrulha Maria da Penha aldeense é uma equipe que ama o que faz, que coloca o coração na hora de fazer o atendimento. Este é um trabalho muito delicado, mas que eles fazem com muito capricho e, também, humanidade. Peço a Deus que continue iluminando a vida de vocês com esse carinho, com esse cuidado”, afirmou.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, comentou a consolidação do grupamento ao longo desses três anos. “Hoje é um dia de muita felicidade. Essa Patrulha é fruto de uma decisão muito especial do nosso prefeito que se esforçou para a criação e fortalecimento deste grupamento, assim como os demais da nossa Guarda Civil Municipal, que são fundamentais para a cidade. Ao longo desses três anos, a Patrulha se consolidou como uma referência de cuidado, de proteção e de segurança para as nossas mulheres aldeenses. Agradeço ao prefeito Fábio do Pastel por toda a força e apoio, dados à Patrulha Maria da Penha”, destacou.



A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, comentou a atuação do grupamento. “É com muita alegria que nós celebramos o terceiro aniversário da nossa Patrulha. Este é um marco para o município, esse grupamento específico para o atendimento das mulheres e meninas vítimas de violência da São Pedro da Aldeia. Eu quero agradecer a minha equipe por me auxiliar nestes três anos, a presença das outras Patrulhas de outros municípios que compareceram ao nosso evento e a todos que estão aqui”, disse.



Durante a programação, a promotora Renata Melo apresentou alterações na Lei Maria da Penha desde 2006 e os avanços na legislação para o combate à violência contra a mulher. A GCM Rosana Andrade explicou o funcionamento da Patrulha Maria da Penha, criada em 2022, que emitiu mais de 600 medidas protetivas e acompanhou mais de 250 mulheres nesse período.



O coordenador do programa Ser H, Paulo Sacron, ministrou a palestra “Transformação com Presença: caminhos para engajar homens no enfrentamento às violências contra as mulheres”. A psicóloga Mônica Ribeiro encerrou a programação com o tema “Presença segura como base científica do bem-estar”.



As Patrulhas Maria da Penha de Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Armação dos Búzios e Cabo Frio participaram do evento. A coordenadora da PMP Macaé, GCM Laila, comentou a parceria com São Pedro da Aldeia. “É um prazer muito grande felicitar a todos os patrulheiros. É uma emoção muito grande porque fomos nós, Macaé, que realizamos o curso de formação da patrulha aldeense e pudemos acompanhar toda a evolução deles. Então, ver hoje todo esse brilhantismo do trabalho deles nos enche de orgulho”, declarou.



A coordenadora da PMP Búzios, GCM Jaqueline, destacou a atuação conjunta da região. “Para Búzios é um prazer estar aqui, comemorando junto com São Pedro da Aldeia. Fizemos parte da criação, auxiliamos durante o processo, e isso mostra o fortalecimento da região, ou seja, ver as co-irmãs também aqui, prestigiando, mostra que as mulheres não estão sozinhas”, pontuou.



O evento apresentou parte da Rede de Proteção de Mulheres e Meninas do município, incluindo o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Daiana Borges), o Núcleo de Atendimento à Violência Intrafamiliar (NAVI) e o Conselho Tutelar.



Participaram também o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Vitinho de Zé Maia (MDB), os vereadores Moisés Batista (SD), Mislene Conceição (PL), Fernando Mistura (SD) e Pedro Abreu (REP); a cabo Julienne, representante do comando da 25ª BPM; a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Aline Vilas Boas; as representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, Micheli Batista e Patrícia Cardinot; a advogada Bárbara Uzeda, representando a OAB; e a juíza Thais Mendes.