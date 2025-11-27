"Domingo, a Rua é Nossa" - Ascom

"Domingo, a Rua é Nossa"Ascom

Publicado 27/11/2025 15:19

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, neste domingo (30), mais uma edição do projeto “Domingo, a Rua é Nossa”, iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que transforma o espaço urbano em área de convivência, brincadeiras e atividades ao ar livre. O evento acontece das 14h às 19h, nas proximidades da Igreja Matriz, no Centro, e busca incentivar o uso seguro e inclusivo das vias públicas por famílias e crianças.



A programação desta edição também inclui o “Inclusão na Aldeia”, ação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF). A atividade integra as celebrações pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro, e tem como objetivo promover integração, acolhimento e lazer para crianças e adolescentes com deficiência, além de oferecer orientações a seus responsáveis sobre os serviços disponíveis no município.



Durante o evento, o trânsito será temporariamente interrompido em trechos da Avenida Francisco Coelho Pereira e da Rua João Martins, até o cruzamento com a Rua Aluísio Martins de Souza. O espaço ficará reservado exclusivamente para pedestres, que são convidados a levar patins, bicicletas, skates e brinquedos para aproveitar o ambiente de forma livre e segura.



A iniciativa contará com apoio voluntário de profissionais, incluindo instrutoras de patins, que organizarão atividades com cones, e um instrutor de skate, responsável por orientações para iniciantes. O objetivo é criar um ambiente acessível, estimulando a prática esportiva e a convivência entre moradores de todas as idades.



O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destaca a participação crescente da população. “É muita felicidade ver que a nossa população adere cada vez mais a esse projeto. Em um singelo gesto de fecharmos a rua e garantir segurança, trazemos um momento inesquecível para as famílias, onde abre a oportunidade de resgatar as brincadeiras de rua e a socialização entre os moradores”, afirmou.