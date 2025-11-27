Praia das Pedras de SapiatibaAscom
Para celebrar o momento, a Prefeitura organizou uma programação especial com foco em ações ambientais. No dia 4 de dezembro, às 9h, será realizado um mutirão de limpeza aberto à comunidade, incentivando a participação popular na preservação da orla. Já no dia 5, antes da cerimônia de hasteamento, a programação começa às 8h com uma trilha ambiental.
O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, reforçou o significado da conquista. “Convidamos toda a população para celebrar mais esse marco com a gente. Esse reconhecimento confirma nosso empenho e dedicação para garantir mais qualidade de vida para todos. Seguimos investindo em conscientização ambiental e acompanhando de perto a qualidade da água e demais questões técnicas. Este é um certificado internacional em que o mundo inteiro tem acesso às informações das praias consideradas de excelente qualidade”, afirmou.
O selo Bandeira Azul é concedido a praias e marinas que atendem a rigorosos padrões de qualidade ambiental, segurança, educação e gestão. Além de destacar a qualidade do local, a certificação contribui para o desenvolvimento do turismo sustentável no município.
A renovação do selo é resultado do trabalho integrado das Secretarias de Meio Ambiente e Pesca, Turismo, Obras e Desenvolvimento Urbano, Educação e Segurança e Ordem Pública, por meio da Defesa Civil, com direção do prefeito Fábio do Pastel desde a fase piloto.
