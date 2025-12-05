Prova Reprodução
Inscrições para processo seletivo da Educação de São Pedro da Aldeia terminam nesta sexta-feira (5)
Cadastro reserva é destinado à contratação temporária para diversas funções na rede municipal
Acidente entre carro e moto deixa jovem ferido em São Pedro da Aldeia
A colisão ocorreu por volta das 11h, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Praia Linda, nas proximidades do conhecido "Posto do Russo"
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
São Pedro da Aldeia recebe 1ª Regata Ventos da Aldeia; inscrições estão abertas
Evento será realizado pela Secretaria Municipal de Esportes no dia 25 de janeiro. As inscrições são gratuitas
Tradicional "Festa do Peixe" terá programação especial neste fim de semana em São Pedro da Aldeia
Evento acontece a partir das 14h e conta com shows, pratos típicos da região, além de mercado de artesanato e biojoias. Confira a programação
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
