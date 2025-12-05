Prova - Reprodução

Publicado 05/12/2025 17:39

São Pedro da Aldeia - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia se encerram às 23h59 desta sexta-feira (5). O processo é voltado para a formação de cadastro reserva, que será utilizado para contratações temporárias conforme a necessidade da rede municipal. Cada candidato pode enviar As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia se encerram às 23h59 desta sexta-feira (5). O processo é voltado para a formação de cadastro reserva, que será utilizado para contratações temporárias conforme a necessidade da rede municipal. Cada candidato pode enviar apenas um formulário válido — em caso de múltiplos envios, apenas o último será considerado.

edital oferece oportunidades para cargos de auxiliar de creche, auxiliar de secretaria escolar, cuidador de aluno especial, inspetor de aluno, monitor de transporte escolar, motorista (categoria D), secretário escolar, servente, além de vagas para docentes I (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática) e docentes II. Há também vagas para inspeção escolar, orientação educacional, supervisão pedagógica, nutricionista e psicopedagogo.

A classificação no processo seletivo não garante contratação imediata. O município reforça que a seleção gera apenas expectativa de contratação e que as contratações temporárias obedecerão à ordem de classificação e às regras constitucionais, incluindo as normas de acumulação de cargos previstas no Art. 37, XVI da Constituição Federal.

De acordo com a Prefeitura, o Processo Seletivo Simplificado é uma medida temporária e emergencial, utilizada para atender demandas imediatas, como substituições por licenças ou vacâncias. A administração municipal destaca ainda que o Concurso Público realizado em 2023 continua vigente, com convocação em andamento.