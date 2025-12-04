Regata Ventos - Reprodução

Regata VentosReprodução

Publicado 04/12/2025 18:37

São Pedro da Aldeia - A orla de São Pedro da Aldeia será palco, no dia 25 de janeiro, da 1ª Regata Ventos da Aldeia, uma competição de barcos a vela nas categorias multiclasses. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o evento terá início na Praça Hermógenes Freire da Costa, com inscrições gratuitas já disponíveis.



A regata contará com cinco classes de barcos: Dingue, Laser, Hobie Cat 14 e 16, Optimist e Bico de Proa. A largada da categoria Optimist está prevista para as 10h30, enquanto as demais classes devem sair às 11h30. O recebimento das embarcações será feito no sábado, 24 de janeiro, a partir das 12h, e os kits poderão ser retirados no domingo, das 7h às 10h, no local da largada.



Para o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, a realização da primeira edição do evento é motivo de satisfação. “Promover esse evento de um esporte muito característico da nossa região é importante para a nossa escola de vela, para nossa cidade e para nossa região”, destacou.



A competição seguirá as Regras de Regata à Vela da World Sailing, além das normas específicas das classes participantes. Ao final, os três primeiros colocados de cada classe receberão troféus, e os demais participantes ganharão medalhas.

Divulgação Ascom