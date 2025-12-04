"Festa do Peixe"Reprodução
Além da boa música, os visitantes poderão saborear pratos típicos da região, explorar um variado mercado de artesanato e biojoias, e se divertir em um clima animado e familiar. Organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, a festa é uma verdadeira celebração da cultura local e da gastronomia.
Com o objetivo de exaltar a culinária local, o evento terá 20 barracas de alimentação, com pratos como torresmo de peixe com fritas, bobó de camarão, peixe frito em posta, tainha frita com pirão e muito mais. A sobremesa também fica garantida com casquinha de morango, torta de chocolate e bolos de pote, entre outros doces caseiros.
O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, comentou sobre a importância do evento e a parceria com a comunidade pesqueira.
“A Festa do Peixe é muito mais do que um evento gastronômico, é um encontro da nossa cidade com a sua própria história. A parceria com a Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia nos orgulha profundamente, porque mostra que quando o poder público caminha junto com a comunidade, todo mundo ganha. É uma festa que atrai visitantes, gera renda, fortalece nossos atrativos e mostra a força da nossa cultura pesqueira e da nossa lagoa. Quero agradecer a equipe da Secretaria de Turismo pelo trabalho incansável, que faz desse evento um exemplo de organização, sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição”, afirmou.
Confira a programação completa:
Sábado (6)
14h | As Pretas do MPB
18h | Washow
20h | Rolezin du Pagode
Domingo (7)
14h | Os mineirinhos
18h | Cleiton Cardoso
20h | Samba da Pesada
