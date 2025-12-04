"Festa do Peixe" - Reprodução

Publicado 04/12/2025 15:31

São Pedro da Aldeia - A tradicional “Festa do Peixe” da Praia da Baleia promete agitar São Pedro da Aldeia neste fim de semana. Neste sábado (6) e domingo (7), a partir das 14h, o evento traz uma programação imperdível, com shows de grandes nomes como “Os Mineirinhos”, “Cleiton Cardoso”, “Samba da Pesada”, “As Pretas do MPB”, “Washow” e “Rolezin du Pagode”.



Além da boa música, os visitantes poderão saborear pratos típicos da região, explorar um variado mercado de artesanato e biojoias, e se divertir em um clima animado e familiar. Organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, a festa é uma verdadeira celebração da cultura local e da gastronomia.



Com o objetivo de exaltar a culinária local, o evento terá 20 barracas de alimentação, com pratos como torresmo de peixe com fritas, bobó de camarão, peixe frito em posta, tainha frita com pirão e muito mais. A sobremesa também fica garantida com casquinha de morango, torta de chocolate e bolos de pote, entre outros doces caseiros.



O secretário de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, comentou sobre a importância do evento e a parceria com a comunidade pesqueira.



“A Festa do Peixe é muito mais do que um evento gastronômico, é um encontro da nossa cidade com a sua própria história. A parceria com a Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia nos orgulha profundamente, porque mostra que quando o poder público caminha junto com a comunidade, todo mundo ganha. É uma festa que atrai visitantes, gera renda, fortalece nossos atrativos e mostra a força da nossa cultura pesqueira e da nossa lagoa. Quero agradecer a equipe da Secretaria de Turismo pelo trabalho incansável, que faz desse evento um exemplo de organização, sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição”, afirmou.



Confira a programação completa:



Sábado (6)



14h | As Pretas do MPB



18h | Washow



20h | Rolezin du Pagode



Domingo (7)



14h | Os mineirinhos



18h | Cleiton Cardoso



20h | Samba da Pesada

Divulgação Ascom