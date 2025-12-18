ArtistasAscom
O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância deste edital para o fortalecimento da cena cultural local, ressaltando que a participação dos agentes culturais aldeenses é fundamental para o desenvolvimento artístico da cidade. “Este é mais um passo importante para valorizarmos nossos artistas e garantir que a cultura esteja presente em todos os eventos e bairros de São Pedro da Aldeia. Lembramos a todos os interessados que é essencial verificar se o Mapeamento Cultural está regularizado e aprovado, pois só assim será possível garantir a participação no edital”, afirmou o secretário.
O edital está aberto a inscrições de pessoas físicas ou jurídicas que atuem em diversas áreas, como animadores culturais, dançarinos solo ou em grupo, atores, músicos, DJs, grupos de capoeira, grupos de teatro e dança, bandas de fanfarra, grupos de marchinha, além de profissionais da literatura e da culinária tradicional, com foco também na cultura afro-brasileira. O valor total estimado para as contratações é de R$ 212.469,29.
Para participar, os interessados devem ser residentes em São Pedro da Aldeia, ter no mínimo 18 anos e estar com o Mapeamento Cultural atualizado. Também é necessário comprovar atuação artística mínima de dois anos e ter realizado pelo menos duas apresentações na cidade. Os documentos exigidos incluem currículo, releases, portfólio, atestado de capacidade técnica e links de registros de atividades. Para grupos ou bandas, pelo menos um integrante precisa ser morador da cidade.
Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou computadores gratuitos para auxiliar no processo de inscrição na Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo, durante o período de inscrições, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Mais informações sobre o edital estão disponíveis no site da Secretaria ou pelo e-mail editais.cultura@pmspa.rj.gov.br.
