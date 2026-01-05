Sparring de Boxe Reprodução
Idealizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o festival tem caráter formativo e educativo. As apresentações acontecerão no formato de lutas casadas, conhecidas como sparring, priorizando a prática orientada, segura e responsável do boxe. O evento não possui caráter competitivo e não haverá definição de vencedores ou perdedores, reforçando o foco no desenvolvimento técnico, na disciplina, no respeito mútuo e nos valores da Carta Olímpica.
De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, a iniciativa busca ampliar as oportunidades para atletas da região e fortalecer o esporte local. “Esse festival nasce para abrir portas e criar oportunidades. É uma proposta diferente, que valoriza as lutas, estimula o intercâmbio entre atletas e coloca São Pedro da Aldeia como referência em iniciativas esportivas na região. Queremos que o Centro Esportivo Rei Pelé seja um espaço vivo, de experiências novas e crescimento esportivo”, destacou.
