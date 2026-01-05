Sparring de Boxe - Reprodução

Publicado 05/01/2026 17:43

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia passa a integrar o calendário esportivo da Região dos Lagos com uma iniciativa inédita voltada ao boxe olímpico. No dia 31 de janeiro, o município promove o primeiro Festival de Sparring de Boxe, no recém-inaugurado Centro Esportivo Rei Pelé, localizado no bairro Campo Redondo. A proposta é reunir atletas, equipes e praticantes da modalidade em um ambiente de aprendizado, vivência esportiva e intercâmbio técnico. As inscrições estão abertas.



Idealizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o festival tem caráter formativo e educativo. As apresentações acontecerão no formato de lutas casadas, conhecidas como sparring, priorizando a prática orientada, segura e responsável do boxe. O evento não possui caráter competitivo e não haverá definição de vencedores ou perdedores, reforçando o foco no desenvolvimento técnico, na disciplina, no respeito mútuo e nos valores da Carta Olímpica.



De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, a iniciativa busca ampliar as oportunidades para atletas da região e fortalecer o esporte local. “Esse festival nasce para abrir portas e criar oportunidades. É uma proposta diferente, que valoriza as lutas, estimula o intercâmbio entre atletas e coloca São Pedro da Aldeia como referência em iniciativas esportivas na região. Queremos que o Centro Esportivo Rei Pelé seja um espaço vivo, de experiências novas e crescimento esportivo”, destacou.

