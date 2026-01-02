Trânsito - Reprodução

Publicado 02/01/2026 15:13

São Pedro da Aldeia - Quem tenta entrar ou sair de São Pedro da Aldeia precisa de paciência extra na tarde desta sexta-feira (2). O trânsito simplesmente travou nas principais vias de acesso ao município, com congestionamentos registrados em diferentes pontos ao longo do dia. O cenário é de pé no freio, buzina curta e filas que não andam.



Motoristas relatam que, apesar do fluxo intenso de veículos, os sinais de trânsito seguem operando normalmente e não há presença de agentes de trânsito para organizar o tráfego, como costuma ocorrer em períodos de maior movimento. O resultado é previsível: acúmulo de carros, lentidão generalizada e estresse ao volante.



Ainda segundo condutores, o volume de veículos entrando na cidade é maior do que o de carros saindo, o que agrava ainda mais o congestionamento nas áreas de acesso. A falta de intervenção humana no controle do tráfego tem sido apontada como um dos principais fatores para o engarrafamento.



A recomendação para quem circula pela cidade é redobrar a atenção, evitar horários de pico e, sempre que possível, buscar rotas alternativas até que o fluxo seja normalizado.

