TrânsitoReprodução
Motoristas relatam que, apesar do fluxo intenso de veículos, os sinais de trânsito seguem operando normalmente e não há presença de agentes de trânsito para organizar o tráfego, como costuma ocorrer em períodos de maior movimento. O resultado é previsível: acúmulo de carros, lentidão generalizada e estresse ao volante.
Ainda segundo condutores, o volume de veículos entrando na cidade é maior do que o de carros saindo, o que agrava ainda mais o congestionamento nas áreas de acesso. A falta de intervenção humana no controle do tráfego tem sido apontada como um dos principais fatores para o engarrafamento.
A recomendação para quem circula pela cidade é redobrar a atenção, evitar horários de pico e, sempre que possível, buscar rotas alternativas até que o fluxo seja normalizado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.