O evento contará com apresentações musicais ao longo da noite, incluindo o show da dupla Edson e Hudson, além da tradicional queima de fogos à meia-noite. A expectativa é de reunir moradores, turistas e visitantes em um dos principais pontos da cidade para celebrar a chegada de 2026.
O índice de ocupação reflete o fortalecimento do turismo no município e o crescimento da procura por São Pedro da Aldeia como opção para lazer, descanso e comemorações de fim de ano. O aumento no fluxo de visitantes impacta diretamente a economia local, beneficiando hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio em geral, prestadores de serviços e trabalhadores informais.
Para o secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de valorização do destino. Segundo ele, os investimentos em promoção turística, realização de eventos e qualificação dos serviços têm contribuído para consolidar a cidade no cenário regional. “Esse índice de ocupação demonstra que São Pedro da Aldeia está cada vez mais consolidada no cenário turístico da região, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades para a população”, afirmou.
Com localização estratégica, belezas naturais e uma agenda cultural diversificada, São Pedro da Aldeia segue se firmando como um destino atrativo durante a alta temporada, ampliando sua visibilidade no calendário turístico regional e estadual.
Programação do Réveillon 2026 – Praia do Centro (31/12):
21h30 – Show de Bruna Reis
23h – DJ
0h – Queima de fogos
0h08 – Show de Edson e Hudson
