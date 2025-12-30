Turistas - Ascom

Publicado 30/12/2025 17:51

São Pedro da Aldeia - A combinação entre tranquilidade, paisagens naturais e uma programação especial de fim de ano colocou São Pedro da Aldeia entre os destinos mais procurados para o Réveillon. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Turismo, a taxa de ocupação da rede hoteleira chegou a 90% no período, impulsionada principalmente pela festa da virada, marcada para o dia 31 de dezembro, na Praia do Centro.



O evento contará com apresentações musicais ao longo da noite, incluindo o show da dupla Edson e Hudson, além da tradicional queima de fogos à meia-noite. A expectativa é de reunir moradores, turistas e visitantes em um dos principais pontos da cidade para celebrar a chegada de 2026.



O índice de ocupação reflete o fortalecimento do turismo no município e o crescimento da procura por São Pedro da Aldeia como opção para lazer, descanso e comemorações de fim de ano. O aumento no fluxo de visitantes impacta diretamente a economia local, beneficiando hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comércio em geral, prestadores de serviços e trabalhadores informais.



Para o secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de valorização do destino. Segundo ele, os investimentos em promoção turística, realização de eventos e qualificação dos serviços têm contribuído para consolidar a cidade no cenário regional. “Esse índice de ocupação demonstra que São Pedro da Aldeia está cada vez mais consolidada no cenário turístico da região, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades para a população”, afirmou.



Com localização estratégica, belezas naturais e uma agenda cultural diversificada, São Pedro da Aldeia segue se firmando como um destino atrativo durante a alta temporada, ampliando sua visibilidade no calendário turístico regional e estadual.



Programação do Réveillon 2026 – Praia do Centro (31/12):

21h – Abertura com DJ

21h30 – Show de Bruna Reis

23h – DJ

0h – Queima de fogos

0h08 – Show de Edson e Hudson