ÔnibusReprodução
A secretaria de Segurança e Ordem Pública irá ampliar os horários das seguintes linhas municipais: Baleia x Base (501), SPA x Alecrim (504), SPA x Balneário (510), SPA x Rua do Fogo (514) e SPA x Botafogo (519). A medida é válida apenas para a noite de Réveillon e o embarque de passageiros, excepcionalmente durante as viagens extras, deverá ser feito na Rodoviária da cidade.
Além dos horários tradicionais, as linhas 501, 504, 510, 514 e 519 terão, ainda, os horários adicionais de 1h, 2h e 3h15. Para conferir os horários de rotina das linhas municipais de ônibus acesse a aba “serviços” no site oficial da Prefeitura.
O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, falou sobre a iniciativa. “O Réveillon é um momento de celebração, e nosso objetivo é garantir que os moradores possam se deslocar com mais tranquilidade e segurança. Esse esquema especial de mobilidade facilita o acesso ao transporte público durante a madrugada, contribuindo para uma festa mais organizada e segura para todos”, apontou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.