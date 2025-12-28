Preso em flagrante - Ascom

Publicado 28/12/2025 17:45

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (27), em São Pedro da Aldeia, após ameaçar a esposa e os filhos com uma faca dentro da residência. A ocorrência, registrada por volta das 00h24, foi atendida por uma equipe da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, com apoio da guarnição da ROMU.



De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada por meio do telefone institucional da Patrulha Maria da Penha, com a informação de que o suspeito estaria agredindo a companheira e fazendo ameaças contra ela e as crianças.



Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por familiares da vítima, identificada pelas iniciais M. A. S., que o autor, A. S. R., pratica violência doméstica há anos. Eles relataram que estavam em um dos quartos da casa quando ouviram o homem afirmar que havia agredido a vítima no rosto, enquanto ela pedia para que ele a soltasse.



Segundo os familiares, ao irem até a sala, visualizaram o autor portando uma faca e ameaçando todos os presentes. Diante da situação, os próprios familiares intervieram e conseguiram desarmar o agressor, fazendo com que as agressões e ameaças cessassem.



No momento da chegada das guarnições, o suspeito já havia fugido do local. No entanto, ele retornou às proximidades da residência e foi abordado pela equipe da ROMU. Durante a abordagem, o homem resistiu à condução e foi constatado que ele portava uma arma de choque do tipo taser.



As vítimas e testemunhas foram encaminhadas inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à Central de Flagrantes da 126ª DP de Cabo Frio, onde o autor foi autuado em flagrante e permaneceu preso, ficando à disposição da autoridade policial.