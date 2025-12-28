Preso em flagranteAscom
De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada por meio do telefone institucional da Patrulha Maria da Penha, com a informação de que o suspeito estaria agredindo a companheira e fazendo ameaças contra ela e as crianças.
Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por familiares da vítima, identificada pelas iniciais M. A. S., que o autor, A. S. R., pratica violência doméstica há anos. Eles relataram que estavam em um dos quartos da casa quando ouviram o homem afirmar que havia agredido a vítima no rosto, enquanto ela pedia para que ele a soltasse.
Segundo os familiares, ao irem até a sala, visualizaram o autor portando uma faca e ameaçando todos os presentes. Diante da situação, os próprios familiares intervieram e conseguiram desarmar o agressor, fazendo com que as agressões e ameaças cessassem.
No momento da chegada das guarnições, o suspeito já havia fugido do local. No entanto, ele retornou às proximidades da residência e foi abordado pela equipe da ROMU. Durante a abordagem, o homem resistiu à condução e foi constatado que ele portava uma arma de choque do tipo taser.
As vítimas e testemunhas foram encaminhadas inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à Central de Flagrantes da 126ª DP de Cabo Frio, onde o autor foi autuado em flagrante e permaneceu preso, ficando à disposição da autoridade policial.
