A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), do Serviço Reservado (P2), do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Delegacia Antissequestro (DAS). Após o levantamento das informações, os agentes se deslocaram até o endereço apontado e conseguiram libertar o idoso, que foi encontrado ileso.
No local, os policiais também apreenderam um veículo Fiat Palio Weekend, de cor preta, que teria sido utilizado na prática do crime. Os dois homens detidos foram encaminhados para a Delegacia Antissequestro, onde permaneceram à disposição da autoridade policial.
A ocorrência segue em andamento, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do sequestro, o tempo em que a vítima permaneceu em cativeiro e a possível participação de outros envolvidos.
