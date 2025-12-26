Polícia - Região dos Lagos Notícias

PolíciaRegião dos Lagos Notícias

Publicado 26/12/2025 13:29

São Pedro da Aldeia - Um idoso vítima de sequestro e cárcere privado foi resgatado pela polícia na noite desta quinta-feira (25), em São Pedro da Aldeia. A ação, realizada no bairro Botafogo, terminou com a prisão de dois suspeitos e a localização do cativeiro onde a vítima era mantida, em uma área de divisa com o município de Cabo Frio.



A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), do Serviço Reservado (P2), do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Delegacia Antissequestro (DAS). Após o levantamento das informações, os agentes se deslocaram até o endereço apontado e conseguiram libertar o idoso, que foi encontrado ileso.



No local, os policiais também apreenderam um veículo Fiat Palio Weekend, de cor preta, que teria sido utilizado na prática do crime. Os dois homens detidos foram encaminhados para a Delegacia Antissequestro, onde permaneceram à disposição da autoridade policial.



A ocorrência segue em andamento, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do sequestro, o tempo em que a vítima permaneceu em cativeiro e a possível participação de outros envolvidos.