Edson & Hudson - Reprodução

Edson & HudsonReprodução

Publicado 23/12/2025 17:47

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai receber 2026 em clima de festa na Praia do Centro. A celebração da virada do ano terá a tradicional queima de fogos à meia-noite, com cerca de oito minutos de duração, e show da consagrada dupla sertaneja Edson & Hudson.



A programação musical começa às 21h do dia 31 de dezembro, com apresentação de DJ, aquecendo o público para a noite de festa. Às 21h30, quem assume o palco é a cantora sertaneja Bruna Reis, seguida por mais uma apresentação de DJ, às 23h, garantindo o clima de contagem regressiva para a virada. O momento mais aguardado acontece à 0h08, com o show de Edson e Hudson, trazendo sucessos do sertanejo que marcaram gerações e prometem emocionar o público.



O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, destacou a importância das celebrações para a cidade. “O Réveillon é um dos momentos mais esperados do ano e pensamos em uma programação que valoriza a cultura, atrai turistas e fortalece a economia local. Ter uma atração de nível nacional como Edson e Hudson, além da nossa querida Bruna Reis, reforça São Pedro da Aldeia como um destino preparado para grandes eventos e para receber bem quem escolhe a cidade para celebrar a chegada do novo ano. Gostaria de agradecer o esforço e parceria do Ministério do Turismo com o nosso município”, afirmou.

Divulgação Ascom