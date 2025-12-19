Protesto A Voz do Aldeense
De acordo com os manifestantes, as interrupções no fornecimento de energia têm sido frequentes e afetam diretamente residências e pequenos comércios da região. Entre as principais reclamações estão prejuízos com alimentos perdidos, danos a eletrodomésticos e dificuldades para trabalhar ou estudar, especialmente para quem depende de equipamentos eletrônicos.
Os moradores afirmam que já registraram diversas reclamações junto à Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, mas alegam que as soluções apresentadas até o momento não foram suficientes para resolver a situação de forma definitiva. O protesto, segundo eles, foi uma alternativa encontrada para cobrar providências mais eficazes.
Durante a manifestação, o tráfego no local ficou parcialmente interrompido, exigindo atenção redobrada de motoristas que passavam pela área. Não houve registro de feridos.
Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que uma equipe técnica está a caminho da localidade mencionada para realizar os serviços necessários.
