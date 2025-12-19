Bernardo Vinicio Manfredini, de 12 anos - Reprodução

Publicado 19/12/2025 14:39

São Pedro da Aldeia - Bernardo Vinicio Manfredini, de 12 anos, morador de São Pedro da Aldeia, conquistou a medalha de bronze na 47ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Trata-se da primeira medalha da Região dos Lagos em 47 anos de participação na competição.

A OBM é organizada pela Associação Olímpica Brasileira de Matemática, e os participantes são convocados a partir de desempenhos em outras competições, como provas estaduais, OBMEP ou JPjr. Bernardo foi selecionado pela JPjr e por ter obtido uma das 300 melhores notas na OBMEP 2024 em seu nível.

Em 2025, foram distribuídas 200 medalhas em todo o Brasil para estudantes do ensino fundamental, médio e universitário, além de menções honrosas. Bernardo se preparou para a olimpíada com aulas particulares e cursos online específicos, nos quais participou como bolsista.

O estudante irá participar da Semana Olímpica, que será realizada no Espírito Santo no final de janeiro, junto com os demais medalhistas da OBM.

A família pretende buscar apoio e patrocínio para a participação de Bernardo em 2026. O adolescente já acumula mais de 70 premiações em competições nacionais e internacionais, incluindo OMERJ, OBMEP, Canguru, ONC, OBRL, Singamath Challenge, OIMSF, SEAMO e Copernicus.