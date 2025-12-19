Poste infestado de cupins - Reprodução

Poste infestado de cupinsReprodução

Publicado 19/12/2025 14:45

São Pedro da Aldeia - Uma moradora de São Pedro da Aldeia registrou uma foto de um poste antigo localizado na Rua Luiz Pereira dos Santos, altura do número 30, no bairro Baixo Grande, que apresenta sinais de infestação de cupins e risco de queda.

Segundo a moradora, ela já solicitou várias vezes à prefeitura providências sobre o caso, mas nenhuma ação foi tomada até o momento.

O Jornal entrou em contato com a Enel e com a prefeitura de São Pedro da Aldeia para obter informações. A Enel informou que irá ao local nesta sexta-feira (19) e, caso o poste seja de sua responsabilidade, irá programar os serviços necessários.

Já a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Serviços Públicos, que irá enviar uma equipe ao local para averiguar a situação e tomar as devidas providências.