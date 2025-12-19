Poste infestado de cupinsReprodução
Poste infestado de cupins preocupa população do Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia
Moradora alerta para risco de acidente e registra situação na região
Estudante de São Pedro conquista 1ª medalha da Região dos Lagos na Olimpíada Brasileira de Matemática
Bernardo Vinicio levou bronze da OBM
Dr. Serginho lança processo seletivo da Saúde e promete fim das indicações
Primeira fase do certame contempla vagas técnicas de nível médio; inscrições vão de 5 a 20 de janeiro
Inscrições para o edital de contratação de artistas encerram nesta sexta-feira (19) em São Pedro da Aldeia
Interessados devem se inscrever on-line até as 23h59, por meio do site oficial da Secretaria, onde também estão disponíveis o edital completo e a relação de documentos exigidos
Apoio Domiciliar aldeense promove capacitação em cuidado humanizado e assistência de enfermagem
Encontro reuniu profissionais de enfermagem que atuam diretamente no serviço
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
