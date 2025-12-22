Ex-vereador ChibiuReprodução
De acordo com relatos de moradores, a explosão foi ouvida à distância e teria causado movimentação em residências, incluindo vibração de vidros e estruturas, além de espalhar poeira pelo entorno.
Chibiu afirmou ao Jornal: “Acredito que está havendo excesso de pólvora. Muitos relatos mencionam casas rachadas e poeira em excesso. Essas explosões têm acontecido toda semana. É preciso verificar se a quantidade de explosivos está adequada, porque notei que as explosões anteriores também abalaram bastante a estrutura das casas aqui no bairro”.
Uma moradora também comentou sobre a explosão: “Tenho criança em casa e nós levamos um susto muito grande. Fechei a janela rapidamente. É perigoso para as casas. Uma pedra rolando até a janela pode machucar uma criança”.
O Jornal entrou em contato com a prefeitura de São Pedro da Aldeia para questionar sobre a situação. A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca informou que a pedreira está legalizada e possui licença ambiental emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão responsável por licenciar atividades de mineração. A Secretaria irá solicitar ao INEA uma vistoria para verificação das demandas.
É importante ressaltar que a Secretaria não recebeu denúncias a respeito de detonações até o momento.
A Prefeitura informou que, até o momento, o Projeto de Lei que visa a mudança do zoneamento para proibir atividade de pedreira no bairro Campo Redondo está em tratativas para ser enviado à Câmara Municipal.
