Pitbull - Reprodução

Pitbull Reprodução

Publicado 21/12/2025 16:41

São Pedro da Aldeia - Um cão da raça pitbull foi visto circulando pelas ruas do bairro São Matheus, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (19). A presença do animal chamou a atenção de moradores e mobilizou equipes da Polícia Militar.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o cão se aproximando de uma viatura policial. Diante da situação, os agentes permaneceram dentro do veículo por medida de segurança.



Durante o ocorrido, o acesso de moradores a um condomínio da região foi interrompido temporariamente. Publicações nas redes sociais apontaram que o animal apresentava comportamento agressivo, informação que foi contestada por protetores e pessoas que acompanharam a ocorrência. Segundo eles, não houve registro de ataque.



As imagens também mostram o cão amarrado a um poste, o que levantou a possibilidade de abandono antes de ele ser visto andando pelas ruas do bairro.



Após a ocorrência, o animal foi recolhido, recebeu cuidados e foi encaminhado para acolhimento por protetores. Ele já se encontra sob responsabilidade de um novo tutor.