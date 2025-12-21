Pitbull Reprodução
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o cão se aproximando de uma viatura policial. Diante da situação, os agentes permaneceram dentro do veículo por medida de segurança.
Durante o ocorrido, o acesso de moradores a um condomínio da região foi interrompido temporariamente. Publicações nas redes sociais apontaram que o animal apresentava comportamento agressivo, informação que foi contestada por protetores e pessoas que acompanharam a ocorrência. Segundo eles, não houve registro de ataque.
As imagens também mostram o cão amarrado a um poste, o que levantou a possibilidade de abandono antes de ele ser visto andando pelas ruas do bairro.
Após a ocorrência, o animal foi recolhido, recebeu cuidados e foi encaminhado para acolhimento por protetores. Ele já se encontra sob responsabilidade de um novo tutor.
