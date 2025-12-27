Animais são abandonados - Reprodução

Animais são abandonados Reprodução

Publicado 27/12/2025 18:06

São Pedro da Aldeia - Seis cachorrinhos filhotes foram abandonados dentro de uma caixa de isopor por volta das 20h da última quarta-feira (24), véspera de Natal, na Rua das Rosas, no bairro Jardim Soledade, em São Pedro da Aldeia. O caso gerou indignação entre moradores e protetores de animais do município.



De acordo com as informações apuradas, o abandono foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região. As imagens mostram um homem a bordo de uma motocicleta Honda Elite 125, de cor branca, com placa SSD 4611, registrada em São Pedro da Aldeia, deixando a caixa com os filhotes no local.



Após o ocorrido, os cachorrinhos foram resgatados e encaminhados para um lar temporário, onde estão sob os cuidados de um protetor independente. Os animais recebem alimentação, abrigo e acompanhamento e, segundo os responsáveis, passam bem.



O abandono de animais é crime ambiental previsto na legislação brasileira, com penalidades que incluem multa e detenção. Protetores de animais reforçam que, em casos de impossibilidade de manter um pet, a orientação é buscar apoio junto a ONGs, protetores independentes ou programas de adoção responsável, evitando situações que coloquem a vida dos animais em risco.