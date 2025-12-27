Animais são abandonados Reprodução
De acordo com as informações apuradas, o abandono foi flagrado por câmeras de segurança instaladas na região. As imagens mostram um homem a bordo de uma motocicleta Honda Elite 125, de cor branca, com placa SSD 4611, registrada em São Pedro da Aldeia, deixando a caixa com os filhotes no local.
Após o ocorrido, os cachorrinhos foram resgatados e encaminhados para um lar temporário, onde estão sob os cuidados de um protetor independente. Os animais recebem alimentação, abrigo e acompanhamento e, segundo os responsáveis, passam bem.
O abandono de animais é crime ambiental previsto na legislação brasileira, com penalidades que incluem multa e detenção. Protetores de animais reforçam que, em casos de impossibilidade de manter um pet, a orientação é buscar apoio junto a ONGs, protetores independentes ou programas de adoção responsável, evitando situações que coloquem a vida dos animais em risco.
