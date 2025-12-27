Motorista embriagado é presoReprodução/PM
De acordo com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), os agentes foram acionados pelo secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Pinheiro Alves, para verificar um acidente no local. Ao chegarem, os guardas constataram que um veículo Hyundai HB20 havia colidido contra o portão de uma residência. Com o impacto, o portão foi arrancado e arremessado ao solo.
Ainda segundo o relatório, o condutor do veículo, identificado como T.A.M., apresentava sinais aparentes de embriaguez. Durante a abordagem, foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O automóvel envolvido no acidente é de propriedade de uma mulher.
Diante da situação, o motorista foi conduzido inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e, em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para a realização de exame de alcoolemia. Após os procedimentos, ele foi apresentado à 126ª DP cabo-friense, Central de Flagrantes do dia, onde acabou autuado em flagrante.
O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. Não houve registro de feridos na ocorrência.
