Motocicleta sem placa - Reprodução/PM

Publicado 28/12/2025 17:49

São Pedro da Aldeia - Uma motocicleta foi apreendida na tarde deste sábado (27), no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia, após ser flagrada circulando sem placa de identificação. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, nas proximidades do Posto dos Vigilantes.

De acordo com o registro, o agente da Guarda Civil Municipal, percebeu que a motocicleta Suzuki 125, de cor prata e ano 2009, transitava pela via sem placa, o que motivou a abordagem. Durante a verificação, foi constatado que o veículo era ocupado por dois menores de idade, que não apresentaram qualquer documentação.

Ainda durante a averiguação, os agentes identificaram que a motocicleta não possuía apenas placa, mas também apresentava o chassi e a numeração do motor suprimidos, com indícios de raspagem, o que impossibilitou a identificação do veículo naquele momento.

Diante da situação, foi solicitado apoio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que realizou a condução da motocicleta até a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão.

Após tentativa de identificação do veículo pelo policial civil responsável, sem sucesso, o delegado determinou a apreensão da motocicleta e a oitiva dos envolvidos, para que sejam adotadas as providências legais cabíveis.