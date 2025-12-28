Cachorrinhos para adoção - Reprodução

Cachorrinhos para adoção Reprodução

Publicado 28/12/2025 17:52

São Pedro da Aldeia - Os seis cachorrinhos Os seis cachorrinhos filhotes abandonados dentro de uma caixa de isopor na véspera de Natal , em São Pedro da Aldeia, já estão em segurança e agora aguardam por lares definitivos. Os animais, resgatados após o abandono ocorrido na Rua das Rosas, no bairro Jardim Soledade, estão sob os cuidados de um protetor independente.

Atualmente, os filhotes permanecem em lar temporário com o protetor Paulo, que tem garantido abrigo, alimentação e cuidados básicos aos cães. Com a chegada dos animais, ele também faz um apelo por ajuda, especialmente com doações de ração, para conseguir manter os cuidados necessários até que todos sejam adotados.

Os cachorrinhos estão disponíveis para adoção responsável, destinada a pessoas que tenham condições e compromisso de oferecer cuidados, acompanhamento veterinário e um ambiente seguro aos animais.

Os interessados em adotar ou ajudar podem entrar em contato pelo telefone (22) 99944-2952, falando com Fábio Gabriel, que está auxiliando no processo de adoção e no apoio ao protetor.