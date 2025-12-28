Cachorrinhos para adoção Reprodução
Filhotes abandonados na véspera de Natal estão disponíveis para adoção responsável em São Pedro da Aldeia
Cachorrinhos resgatados no Jardim Soledade seguem em lar temporário; protetor pede ajuda com ração
Motocicleta sem placa é apreendida com dois menores em São Pedro da Aldeia
Veículo estava sem documentação e com sinais de adulteração no chassi e no motor; caso foi encaminhado à delegacia
Homem é preso em São Pedro da Aldeia após ameaçar esposa e filhos com faca
Caso foi atendido pela Patrulha Maria da Penha com apoio da ROMU; familiares da vítima intervieram para conter o agressor
Filhotes de cães são abandonados em caixa de isopor na véspera de Natal em São Pedro da Aldeia
Animais foram deixados por volta das 20h no bairro Jardim Soledade e resgatados após ação de protetor; abandono foi registrado por câmeras de segurança
Motorista embriagado é preso após bater carro em portão de residência em São Pedro da Aldeia
Condutor não possuía habilitação e foi autuado em flagrante após acidente no bairro Nova São Pedro
Polícia resgata idoso de sequestro e cárcere privado em São Pedro da Aldeia; dois foram presos
Vítima era mantida em cativeiro na divisa com Cabo Frio; ação envolveu batalhões da PM e a Delegacia Antissequestro
