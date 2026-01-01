Edson & Hudson - Reprodução

Edson & Hudson Reprodução

Publicado 01/01/2026 22:58

São Pedro da Aldeia - O Réveillon de São Pedro da Aldeia terminou em polêmica após o cancelamento do show da dupla Edson & Hudson, uma das atrações mais aguardadas da programação da virada do ano. O público foi surpreendido com a não realização da apresentação na noite desta quarta-feira (31).



Em comunicado oficial, os artistas informaram que toda a equipe já se encontrava na cidade, pronta para subir ao palco. No entanto, “as condições técnicas disponibilizadas pelos fornecedores responsáveis pelo evento não atenderam aos requisitos mínimos exigidos, além de não cumprirem normas de segurança, o que inviabilizou a realização do espetáculo conforme o planejado”.



O cancelamento ocorreu sem aviso prévio aos moradores e turistas que já aguardavam a atração no local. A situação gerou frustração e rapidamente repercutiu nas redes sociais, com críticas à organização do evento e questionamentos sobre o planejamento da programação de Réveillon.



Até o momento, não foram apresentados esclarecimentos técnicos detalhados nem um posicionamento público dos responsáveis pela montagem da estrutura, o que ampliou a insatisfação do público e levantou dúvidas sobre a condução do evento.



Ainda segundo a nota divulgada pela dupla, uma nova data para a apresentação deverá ser definida e anunciada posteriormente.



“Pessoal, infelizmente o nosso show que aconteceria hoje, dia 31, em São Pedro da Aldeia, vai precisar ser remarcado. A gente e toda a equipe já estávamos na cidade, prontos para fazer essa grande festa de Réveillon com vocês, mas as condições técnicas oferecidas não atenderam aos requisitos mínimos necessários, além de não estarem de acordo com as normas de segurança.



Por esse motivo, não foi possível realizar o espetáculo da forma que todos esperavam. Em breve, uma nova data será definida e divulgada.



Agradecemos à Prefeitura de São Pedro da Aldeia e, principalmente, a compreensão e o carinho do público. Esperamos reencontrar vocês muito em breve”, disseram eles em vídeo publicado no Instagram.