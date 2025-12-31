Operação conjunta combate furto de água Ascom
As fiscalizações ocorreram nos bairros Parque Arruda, em São Pedro, e Jardim Peró, em Cabo Frio. No Jardim Peró, na Rua 19, as equipes identificaram uma ligação clandestina que abastecia uma cisterna de grande porte. Durante a ação, foram apreendidas duas bombas utilizadas para puxar a água diretamente da rede. Já no Parque Arruda, na Rua Rei Leão, a fiscalização desfez outra ligação irregular também conectada a uma cisterna. Os dois locais flagrados na operação serviam como ponto de abastecimento de caminhão-pipa clandestino.
A utilização de dispositivos para intervir na rede de distribuição sem autorização é crime previsto pelo Artigo 155 do Código Penal (furto). Além das sanções criminais, as irregularidades comprometem a segurança hídrica da região, especialmente neste período de alta temporada, quando o consumo atinge seus picos.
“Nosso principal foco é sempre a saúde e o bem-estar do consumidor. É fundamental que todos compreendam que intervenções indevidas na rede de distribuição podem comprometer a qualidade da água, representando um risco para toda a comunidade. A Prolagos realiza um monitoramento rigoroso para garantir que a água fornecida seja totalmente segura e tratada. Por isso, reforçamos a importância de utilizar apenas as ligações oficiais”, comentou o gerente Comercial da Prolagos, Saimon Moreira.
A concessionária mantém uma rotina permanente de fiscalização em toda a sua área de concessão. Intervenções indevidas na rede, além de crime, geram riscos de contaminação da água, colocando em perigo a saúde pública. Neste ano, foram mais de 9 mil irregularidades flagradas nas cinco cidades de atuação da empresa.
Além das ligações em imóveis, o monitoramento é constante contra a atuação de caminhões-pipa clandestinos. A prática representa um grave risco sanitário, pois, ao ser transportada e armazenada em tanques sem o devido controle e higienização, a água perde a garantia de potabilidade e procedência. O consumo dessa água sem monitoramento de qualidade pode causar sérios problemas de saúde.
O combate às irregularidades é uma responsabilidade compartilhada. A população pode contribuir denunciando situações suspeitas de forma anônima pelos canais oficiais de atendimento: telefone e WhatsApp no número 0800 7020 195 ou pelo site www.prolagos.com.br.
