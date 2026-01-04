FiscalizaçãoAscom
Durante a operação, foi identificado o uso de um terreno pertencente ao município para o estacionamento de ônibus de turismo, sem autorização.
A ação contou com a participação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal, do Plantão Operacional da GCM e da equipe de Fiscalização de Posturas.
Os motoristas foram encaminhados à delegacia para identificação e para a adoção das medidas previstas em lei.
A operação foi acompanhada pelo prefeito Fábio do Pastel (PL) e pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves.
Segundo a administração municipal, a fiscalização segue o que determina a legislação e tem como finalidade o controle do uso de áreas públicas.
