Publicado 04/01/2026 14:02

São Pedro da Aldeia - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública realizou, na última sexta-feira (2), uma ação voltada à fiscalização do estacionamento de veículos de turismo no município.



Durante a operação, foi identificado o uso de um terreno pertencente ao município para o estacionamento de ônibus de turismo, sem autorização.



A ação contou com a participação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal, do Plantão Operacional da GCM e da equipe de Fiscalização de Posturas.



Os motoristas foram encaminhados à delegacia para identificação e para a adoção das medidas previstas em lei.



A operação foi acompanhada pelo prefeito Fábio do Pastel (PL) e pelo secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves.



Segundo a administração municipal, a fiscalização segue o que determina a legislação e tem como finalidade o controle do uso de áreas públicas.