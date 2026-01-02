Preso por embriaguez - Reprodução/PM

Publicado 02/01/2026 16:44

São Pedro da Aldeia - Um motorista foi preso na tarde desta quinta-feira (1) após se envolver em um acidente de trânsito na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, o condutor dirigia sob a influência de álcool.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, após denúncia recebida pelo telefone 153 informando que um veículo havia perdido o controle da direção e avançado em direção à orla da praia, na localidade conhecida como Ponta da Peça. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o motorista contido por populares, devido ao risco causado aos banhistas que estavam na área.

O condutor, identificado como T.M.d.A., dirigia um Chevrolet Onix e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Em seguida, ele passou por exame de alcoolemia no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, que confirmou a presença de álcool no organismo.

Duas pessoas foram consideradas vítimas e encaminhadas ao pronto-socorro para avaliação médica. Segundo a ocorrência, elas optaram por não representar criminalmente pelo crime de lesão corporal.

O motorista permaneceu detido pelo crime de dirigir sob a influência de álcool. A autoridade policial estipulou fiança no valor correspondente a dois salários mínimos.