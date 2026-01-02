Choque de Ordem - Reprodução/PM

Publicado 02/01/2026 16:47

São Pedro da Aldeia - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública realizou, na tarde desta sexta-feira (2), uma ação da Operação Choque de Ordem na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia. A fiscalização ocorreu entre 13h e 15h30 e contou com equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal.

Durante a ação, os agentes constataram que um estabelecimento comercial, já notificado anteriormente, continuava utilizando mesas e cadeiras em área não autorizada da orla. Diante da reincidência, o material foi apreendido e os procedimentos administrativos foram aplicados conforme a legislação municipal.

Ainda no decorrer da operação, um caminhão realizou manobra irregular sobre a faixa de areia da praia e acabou ficando atolado. A infração foi registrada pela Guarda Civil Municipal, que autuou o veículo e adotou as medidas cabíveis.

As ocorrências foram formalmente registradas, e os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas em lei.