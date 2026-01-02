Choque de OrdemReprodução/PM
Choque de Ordem apreende mesas e cadeiras irregulares na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia
Fiscalização na orla também resultou na autuação de um caminhão por infração de trânsito na faixa de areia
Motorista é preso por embriaguez após invadir orla da Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia
Veículo perdeu o controle e colocou banhistas em risco; exame confirmou consumo de álcool
Trânsito trava entrada e saída de São Pedro da Aldeia
Ainda segundo condutores, o volume de veículos entrando na cidade é maior do que o de carros saindo
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Show de Edson & Hudson é cancelado e frustra público no Réveillon de São Pedro da Aldeia
Dupla alegou problemas estruturais e ausência de requisitos mínimos para a realização do espetáculo
