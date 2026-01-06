Preso por roubos de carga - Divulgação/PM

Publicado 06/01/2026 13:54

São Pedro da Aldeia - Um foragido da Justiça foi preso nesta segunda-feira (5), na Estrada do Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. A prisão ocorreu após uma ação conjunta das equipes do Serviço Reservado (P2 Alpha) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT I Alpha), que atuaram com base em informações de inteligência.

De acordo com a Polícia Militar, o homem era integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas, com atuação em diversos estados das regiões Centro-Oeste e Sul do país. As equipes receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e se deslocaram até o local, onde conseguiram localizá-lo e efetuar a captura.

Ainda segundo a corporação, o foragido estaria escondido na região há cerca de dois anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Estado do Paraná, pelos crimes de roubo majorado e formação de quadrilha.

Após a prisão, o homem foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.