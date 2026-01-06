Preso por roubos de cargaDivulgação/PM
Após dois anos escondido, foragido por roubo de cargas é preso em São Pedro da Aldeia
Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná e foi capturado após ação integrada da PM
Após dois anos escondido, foragido por roubo de cargas é preso em São Pedro da Aldeia
Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná e foi capturado após ação integrada da PM
Alexandre Martins se reúne com Enel e Prolagos após falhas em serviços essenciais em Búzios
Prefeitura reforça fiscalização, segurança e ordenamento para enfrentar pico de visitantes
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
São Pedro da Aldeia lança Festival de Sparring de Boxe no Centro Esportivo Rei Pelé
Evento inédito na Região dos Lagos acontece no dia 31 de janeiro e aposta na formação, troca de experiências e prática segura da modalidade
Homem é flagrado furtando duas peças de picanha em mercado de São Pedro da Aldeia
O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (2)
Fiscalização flagra uso irregular de área pública para ônibus de turismo em São Pedro da Aldeia
Ação integrada envolveu forças de segurança, resultou em encaminhamento de motoristas à delegacia e contou com a presença do prefeito e do secretário da pasta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.