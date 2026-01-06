Casa do Papai Noel - Ascom

Publicado 06/01/2026 15:56

São Pedro da Aldeia - Moradores e visitantes de São Pedro da Aldeia têm até esta terça-feira (6) para aproveitar os últimos momentos da tradicional Casa do Papai Noel e registrar fotos e vídeos com o Bom Velhinho, um dos principais símbolos do Natal. A presença do Papai Noel acontece das 19h às 22h, encerrando a programação especial voltada às famílias.



A exposição natalina segue aberta ao público gratuitamente até o próximo domingo (11), sempre das 16h às 22h, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro da cidade. Desde a abertura oficial, em 11 de dezembro, até o último domingo (4), mais de 10 mil pessoas já visitaram o espaço. O número foi contabilizado por meio do livro de presença assinado pelos visitantes logo na entrada, confirmando a boa adesão da população aldeense e de turistas.



De acordo com o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a edição deste ano foi marcada por uma programação pensada para todas as idades. “A Casa foi preparada com muito carinho para receber as famílias aldeenses e os visitantes, oferecendo uma programação cultural diversa e totalmente gratuita. Tivemos apresentações realizadas tanto na Casa quanto em seu entorno, reunindo música, dança, literatura e artes cênicas, com destaque para artistas contemplados pelo Edital de Chamamento Público nº 12/2023”, destacou. Segundo ele, a presença diária do Papai Noel contribuiu para tornar a experiência ainda mais especial.



Além de marcar o último dia de atendimento do Bom Velhinho, esta terça-feira (6) contará com uma ação voltada à inclusão. Das 18h às 19h, o espaço promove a “Casa do Papai Noel Azul”, com atendimento exclusivo para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em um ambiente adaptado para oferecer mais conforto e tranquilidade às famílias.



O secretário reforçou o convite para quem ainda não visitou o local ou deseja retornar antes do encerramento da programação. “Convidamos todos os moradores e visitantes a aproveitarem esses últimos dias da visitação gratuita, para vivenciar esse clima de encanto, celebrar a cultura local e encerrar o período natalino com momentos de alegria e boas lembranças em família”, concluiu.



A Casa do Papai Noel funciona na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro de São Pedro da Aldeia, com entrada gratuita.

