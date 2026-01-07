Casal é encontrado mortoReprodução/PM
Casal é encontrado morto a tiros em São Pedro da Aldeia
Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7) e será investigado pela Polícia Civil
Alexandre Martins obtém decisão judicial que obriga Enel a resolver falhas de energia em Búzios
Justiça mantém multa de R$ 300 mil e Prefeitura intensifica cobrança e atendimento aos moradores prejudicados
Casa do Papai Noel em São Pedro da Aldeia recebe o Bom Velhinho pela última vez nesta terça-feira (6)
Papai Noel estará no local das 19h às 22h, e além de marcar o último dia de atendimento, a casa também contará com uma ação especial de inclusão. Das 18h às 19h, o espaço receberá a "Casa do Papai Noel Azul", um horário dedicado exclusivamente às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Conderlagos amplia pressão sobre as concessionárias de energia e água na região
Encontro do consórcio intermunicipal, realizado nesta terça-feira (6), em Cabo Frio, debate colapso da energia e da água após a alta temporada
Após dois anos escondido, foragido por roubo de cargas é preso em São Pedro da Aldeia
Homem tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná e foi capturado após ação integrada da PM
Alexandre Martins se reúne com Enel e Prolagos após falhas em serviços essenciais em Búzios
Prefeitura reforça fiscalização, segurança e ordenamento para enfrentar pico de visitantes
