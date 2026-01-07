Casal é encontrado morto - Reprodução/PM

Casal é encontrado mortoReprodução/PM

Publicado 07/01/2026 14:46

São Pedro da Aldeia - Um casal foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (7) em São Pedro da Aldeia. As vítimas foram identificadas como Franciely Leite Ribeiro de Oliveira e Rickelmy Pereira Germano dos Santos, ambos com cerca de 20 anos.

De acordo com as primeiras informações, os dois corpos foram localizados por populares, que acionaram as autoridades. As vítimas apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, o que indica execução.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a área foi isolada para os procedimentos de perícia.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), responsável pela investigação do duplo homicídio. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime, e o caso segue sob apuração.