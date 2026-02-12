Câmara MunicipalReprodução
Durante a audiência, serão apresentados os dados financeiros e administrativos relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A exposição das informações será conduzida pela Controladoria-Geral do Município e pela Secretaria Municipal de Saúde, com detalhamento das receitas, despesas e metas do período.
As audiências públicas fazem parte dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e estão previstas na Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a avaliação periódica das metas fiscais. Além disso, a iniciativa também atende à Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação, pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), de relatórios quadrimestrais detalhados.
A Prefeitura destaca que todas as informações apresentadas durante a audiência estarão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do município, por meio do endereço https://transparencia.pmspa.rj.gov.br/.
A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia fica localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, no Centro da cidade.
