Publicado 24/02/2026 15:51

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia realiza, nesta quinta-feira (26), uma ação especial voltada ao público feminino do município. O Ônibus Lilás oferecerá serviços gratuitos, orientação jurídica e esclarecimentos sobre direitos na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, das 10h às 15h.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres, ampliando o acesso à informação, à proteção e aos serviços públicos.

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos da Defensoria Pública, serviços do Detran, informações sobre o programa Bolsa Família, além da participação da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também participará com atividades voltadas ao público feminino.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães, falou sobre a iniciativa. “A chegada do Ônibus Lilás ao município amplia o acesso das mulheres de São Pedro da Aldeia a serviços essenciais e apoio especializado. É uma oportunidade de fortalecer nossa rede de proteção e assegurar que cada mulher conheça e acesse seus direitos”, destacou.

A secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, também destacou a importância da ação. “O Ônibus Lilás é uma estratégia fundamental para aproximar as políticas públicas das mulheres por todo o estado. Nosso compromisso é garantir acesso à informação, acolhimento e orientação, fortalecendo a rede de proteção e promovendo autonomia e segurança para as mulheres”, afirmou.