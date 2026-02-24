Ônibus LilásAscom
São Pedro da Aldeia recebe Ônibus Lilás com atendimento gratuito e orientação para mulheres
Ação acontece nesta quinta-feira (26), na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, das 10h às 15h, e oferecerá serviços gratuitos, orientação jurídica e esclarecimentos sobre direitos
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Furto de bebidas em supermercado termina com prisão em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi detido após ser flagrado pela segurança do estabelecimento; mercadorias foram recuperadas
Projeto Vida Longa amplia e fortalece o cuidado integral à população idosa em São Pedro da Aldeia
A iniciativa terá continuidade nos dias 3 de março, às 9h30, na ESF Praia Linda, e em 9 de março, às 9h, novamente na ESF Parque Arruda
Prefeitura entrega obras de revitalização de escola no Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia
Escola Municipal Rubem Arruda Câmara recebeu melhorias estruturais para atender alunos da Educação Infantil e do Fundamental I
São Pedro da Aldeia abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
São oferecidas vagas para Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações
