Horto Escola Artesanal - Reprodução

Publicado 23/02/2026 15:13

São Pedro da Aldeia - Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em São Pedro da Aldeia. Ao todo, são oferecidas vagas para Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações.



A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a Firjan SENAI SESI, com o objetivo de ampliar as oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever presencialmente no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado no Horto Escola Artesanal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.



Podem participar pessoas a partir de 16 anos com ensino fundamental incompleto, a partir do 7° ano. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade (RG) e CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Para menores de 18 anos, também são solicitadas o RG e o CPF do responsável, além de declaração escolar original para quem ainda estiver estudando.



Os cursos serão realizados presencialmente no Horto Escola Artesanal, com 20 vagas disponíveis em cada modalidade e aulas de segunda a sexta-feira. O curso de Auxiliar em Operações Logísticas será oferecido no turno da tarde, das 13h às 17h, com duração de 45 dias úteis. O curso de Almoxarife também terá duração de 45 dias úteis, no período noturno, das 18h às 22h. Já o curso de Pintor de Edificações será ofertado à noite, das 18h às 22h, com duração de 50 dias úteis. O curso de Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais terá duração de 96 dias úteis e será realizado no turno da manhã, das 8h às 12h.



O início das aulas para os cursos Auxiliar em Operações Logísticas e Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais está previsto para o dia 16 de março. Já os cursos Almoxarife e Pintor de Edificações devem começar no dia 30 de março. É importante destacar que a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.



O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).

