Horto Escola ArtesanalReprodução
São Pedro da Aldeia abre inscrições gratuitas para cursos de qualificação na segunda-feira (23)
Interessados devem procurar o Horto Escola Artesanal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Prefeitura reforça fiscalização ambiental durante o Carnaval em São Pedro da Aldeia
Operação intensificada segue até domingo (22) em atuação conjunta com a Capitania dos Portos no ordenamento lagunar
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
Escola de Artes de São Pedro da Aldeia abre inscrições para oficinas gratuitas
Serão disponibilizadas cerca de 970 vagas nas áreas de dança, música, teatro, pintura e desenho, contemplando turmas infantil, infantojuvenil e adulto
São Pedro da Aldeia promove edição especial pós-Carnaval da FeirArt neste sábado (21)
O evento acontece das 17h às 22h, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, reunindo música ao vivo, gastronomia e economia criativa
