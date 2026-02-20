Horto Escola Artesanal - Reprodução

Publicado 20/02/2026 17:37

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan SENAI SESI abrem, na próxima segunda-feira (23), as inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional. Serão oferecidas vagas para Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações. Para as inscrições, os interessados devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado na sede do Horto Escola Artesanal, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.

Podem participar pessoas a partir de 16 anos com ensino fundamental incompleto, a partir do 7° ano. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade (RG) e CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Para menores de 18 anos, também são solicitadas o RG e o CPF do responsável, além de declaração escolar original para quem ainda estiver estudando.

Os cursos serão realizados presencialmente no Horto Escola Artesanal, com 20 vagas disponíveis em cada modalidade e aulas de segunda a sexta-feira. O curso de Auxiliar em Operações Logísticas será oferecido no turno da tarde, das 13h às 17h, com duração de 45 dias úteis. O curso de Almoxarife também terá duração de 45 dias úteis, no período noturno, das 18h às 22h. Já o curso de Pintor de Edificações será ofertado à noite, das 18h às 22h, com duração de 50 dias úteis. O curso de Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais terá duração de 96 dias úteis e será realizado no turno da manhã, das 8h às 12h.

O início das aulas para os cursos Auxiliar em Operações Logísticas e Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais está previsto para o dia 16 de março. Já os cursos Almoxarife e Pintor de Edificações devem começar no dia 30 de março. É importante destacar que a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).