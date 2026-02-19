Escola de Artes Ascom
As inscrições para as oficinas na sede da Escola de Artes acontecerão exclusivamente de forma presencial, na unidade que funciona na área atrás do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, no bairro Nova São Pedro. O atendimento será em dois turnos, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.
Já para as turmas oferecidas no ginásio do Centro Esportivo Rei Pelé, as matrículas serão realizadas no dia 9 de março (segunda-feira), das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, no próprio ginásio, localizado na Rua Silva Jardim, s/nº, no bairro Campo Redondo. Os interessados nessas aulas deverão comparecer diretamente ao local para efetuar a inscrição.
A diretora interina da Escola, Giselle Lima, destacou que, em 2026, não haverá renovação automática de matrícula e que todas as inscrições deverão seguir o cronograma presencial divulgado pela unidade. “A orientação é que os responsáveis já separem toda a documentação com antecedência. A procura pelas vagas é muito grande e ter os documentos organizados agiliza o atendimento e evita contratempos na hora da matrícula. É importante lembrar que a matrícula só será efetivada com a entrega completa da documentação dentro do prazo estabelecido”, pontuou.
Para realizar a matrícula, os interessados deverão apresentar cópias do CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração escolar de 2026, laudo médico (caso o aluno seja Pessoa com Deficiência e/ou tenha alguma comorbidade), duas fotos 3×4, telefone e e-mail para contato, além de qualquer documentação necessária para atender às necessidades específicas do candidato.
Poderão se inscrever pessoas a partir de cinco anos de idade, completos até o dia 31 de março de 2025. A matrícula será concluída mediante a entrega de toda a documentação e assinaturas até o dia 13 de março. As inscrições incompletas ou entregues após essa data serão automaticamente invalidadas, sem ônus para a Escola.
Vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, a Escola de Artes oferecerá oficinas de ballet clássico, dança de salão, dança afro, dança estilo livre, sapateado e samba, além de aulas de teclado, violão, teatro, pintura a óleo e desenho. Cerca de 60% das vagas serão destinadas a alunos da rede pública de ensino.
O início das aulas está previsto para o mês de março. As apresentações dos alunos serão realizadas tanto na sede da Escola quanto no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, fortalecendo o desenvolvimento artístico de crianças, adolescentes, jovens e adultos do município.
A Escola de Artes Municipal está localizada na Rua Francisco dos Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro, no prédio anexo ao teatro aldeense. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escoladeartes@pmspa.rj.gov.br.
