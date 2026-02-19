FeirArt - Ascom

Publicado 19/02/2026 17:51

São Pedro da Aldeia - Em clima de “ressaquinha de Carnaval”, São Pedro da Aldeia recebe mais uma edição da FeirArt neste sábado (21). O evento acontece das 17h às 22h, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, reunindo música ao vivo, gastronomia e economia criativa em um ambiente pensado para toda a família. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, tem entrada gratuita e está sujeita às condições climáticas.



A edição especial pós-Carnaval contará com apresentação em voz e violão de Vinni Azevedo, com um repertório leve e animado para embalar o público no fim de tarde aldeense. Ao todo, serão 30 barraquinhas oferecendo uma grande variedade de produtos e sabores.



Na praça de alimentação, as novidades prometem agradar todos os paladares: sanduíche de carne desfiada, acarajé, petiscos variados, drinks tradicionais e também opções sem álcool para a criançada. Já no espaço dedicado ao artesanato e à moda autoral, o público encontrará peças de decoração, acessórios femininos e o queridinho do momento, o crochê, que segue conquistando cada vez mais admiradores.



Para quem ama natureza, a feira também apresenta plantinhas e suculentas, além da participação do Ateliê Botânico, com mini ecossistemas montados dentro de terrários fechados, uma opção delicada e criativa para presentear ou decorar.



De acordo com a organizadora e idealizadora do projeto, Nayara Lira, a expectativa para mais uma edição é das melhores. “Estamos muito animados. A feira na Praça Agenor Santos é a nossa queridinha, pois é o evento mais animado e movimentado que realizamos na região. Os expositores adoram e o público também. Sempre que termina uma edição já recebemos várias mensagens perguntando quando será a próxima. A localização é ótima, a praça é linda e o ambiente é perfeito para a família toda”, destacou.



Em São Pedro da Aldeia, a FeirArt vem se consolidando como um dos principais espaços de valorização da economia criativa e do empreendedorismo cultural, fortalecendo artistas, artesãos e pequenos produtores locais, além de proporcionar lazer e cultura ao público aldeense e visitantes.

