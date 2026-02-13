Responsável por estacionamento irregular é preso - Reprodução

Responsável por estacionamento irregular é preso Reprodução

Publicado 13/02/2026 16:19

São Pedro da Aldeia - Uma operação integrada realizada pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia resultou na prisão do responsável por um estacionamento no município nesta sexta-feira (12). Durante a abordagem, foi identificado um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Supremo Tribunal Federal.



A ação contou com a participação da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas, além do apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A operação também teve suporte da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com informações prévias e apoio operacional da 125ª Delegacia de Polícia.



O objetivo da fiscalização foi intensificar o controle sobre estacionamentos e coibir a atuação de veículos de turismo em situação irregular, reforçando o ordenamento do espaço público e a segurança de moradores e visitantes, especialmente em períodos de maior movimentação na cidade.



Durante a operação, os agentes abordaram o responsável por um estacionamento e, após consulta aos sistemas de segurança, constataram a existência do mandado judicial. Diante da confirmação, o indivíduo foi conduzido à 125ª DP com o apoio da PMERJ, onde permaneceu à disposição da Justiça.



A Prefeitura informou que ações integradas como essa seguem sendo realizadas de forma contínua, com foco no cumprimento da legislação, no ordenamento urbano e na promoção de mais segurança para a população.



O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da integração entre os órgãos. Segundo ele, o trabalho conjunto fortalece a fiscalização e contribui para mais organização e tranquilidade no município.