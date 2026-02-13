Carnaval - Reprodução

São Pedro da Aldeia - O Carnaval de São Pedro da Aldeia reafirma sua posição como um dos principais destinos para quem deseja aproveitar a folia em um ambiente familiar e seguro. A programação atrai moradores, visitantes da Região dos Lagos e turistas de diversas cidades do Estado, movimentando a economia e fortalecendo o turismo local. Durante o período festivo, a taxa de ocupação hoteleira já alcança 90%, evidenciando a alta procura pelo destino. O “Aldeia na Folia” tem início nesta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17), com desfiles de blocos de rua, shows musicais e matinê infantil.

De acordo com o secretário de Turismo, Rodolfo Jotha, o Carnaval de São Pedro da Aldeia tem atraído, cada vez mais, pessoas que buscam aproveitar a folia em um ambiente tranquilo e organizado. “Isso reflete diretamente no aumento do número de visitantes e na ocupação da rede hoteleira. Nosso carnaval é uma festa que valoriza a cultura local, movimenta a economia e fortalece o turismo no município”, comentou.

Os foliões poderão curtir os tradicionais blocos carnavalescos, que desfilam pelos bairros da cidade, além de uma extensa programação que inclui shows, matinês infantis e o tradicional desfile do Bloco dos Bonecões, no Centro da cidade, garantindo diversão para todas as idades. Os shows no palco principal da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, terão início no sábado (14/02) e seguirão até a terça-feira de carnaval (17/02), a partir das 20h, com abertura diária comandada por DJ.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2026 NO CENTRO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA:

SEXTA-FEIRA (13/02)

20h – Abertura Oficial com DJ Felipe Paço no trio

SÁBADO (14/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Rolezin Du Pagode

00h – Grupo Ibs7

DOMINGO (15/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Carnaval da União Aldeense (Cantor Renatinho)

00h – Washow e Banda

SEGUNDA-FEIRA (16/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Grupo Por Amor

00h – Cantor Cleiton Cardoso

TERÇA-FEIRA (17/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Banda NoHall

00h – Banda Ramona Rox